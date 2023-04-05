نجمة تركيّة في موقف محرجج بعد تكذيب طبيبها لها.. ادعت أنها خسرت وزنها طبيعيًا

تفاجأ الجمهور التركي بصورة النجمة التركية الشهيرة "ايسين جوندودو" وقد خسرت الكثير من وزنها مما أدّى الى تغيير كبير في شكلها الخارجي، حيث ساعدت رشاقتها وخسارتها الوزن على كشف جمالها.

ايسين جوندودو تخسر الكثير من وزنها وتؤكد أنه بشكل طبيعي

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بصورة الممثلة التركية "ايسين جوندودو" وقد خسرت ما يقارب 72 كيلو من وزنها وهو رقم كبير بالنسبة خاصة أنها كانت تعاني من السمنة المفرطة مما أثر على ملامحها بشكل كبير.

وأكّدت النجمة التركية بان السبب الرئيسي لخسارة وزنها هو أنها اتّبعت نظام صحي في أكلها مؤكدة أنها لم تخضع أبدًا لأي تدخل جراحي ساهم بخسارتها الوزن، وهو ما تسبب بصدمة كبيرة للجمهور حيث من الصعب أن يخسر أي إنسان هذا الرقم من وزنه بشكل طبيعي.

لكن كمفاجأة كانت بعد ان قرر الطبيب التركي الشهير "فاكي اكين" التدخل في هذا الموضوع ليكشف بان النجمة التركية "ايسين جوندودو" قد أجرت علمية جراحية بالفعل، وانه هو من أجرى لها هذه العملية، والتي كانت سببًا بخسارتها الوزن الكبير.

وأكّد الطبيب بأنه هو شخصياً أجرى العملية لها، فقال معلقًا: "إن جزئية كلام ايسين بانها خسرت وزنها دون جراحة غير صحيحة، لأنني أنا أجريت لها العملية بنفسي".

واعتبر الجمهور ان النجمة التركية وضعت نفسها بموقف محرج بعد ان أنكرت اجرائها أي عملية لخسارة الوزن.