نجمة ستار أكاديمي شيما هلالي وزوجها الألماني يرحبان بطفلتهما

رحبت الفنانة التونسية شيما هلالي وزوجها بمولودهما الثاني، وشاركت الأخبار السعيدة عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

شيما هلالي ترحب بمولوها الثانية

وتوجهت هلالي عبر حسابها في "إنستغرام" وشاركت مقطع فيديو من داخل غرفة المشفى الملأى بباقات الورود الملونة، وكشفت أنها رزقت بطفلة اسمتها "آية".

وكتبت: "ياروح ماما نورتي حياتنا 💞 "آية "يا قلب ماما وروح بابا وعيون آدم..لله الحمد والشكر على جميع النعم والله يرزقكم جميعا".

وأضافت: "مرحبًا بك في العالم طفلتي آية".





وتوجَّه رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر خانة التعليقات لتهنئة شيما بولادة طفلتها، فعلَّقت الفنانة المغربية هناء الإدريسي: "ماشالله حمدالله عسلامتك شيوم تتربى بعزكن انشالله😘😘"، من جهتها كتبت الفنانة المغربية أماني السويسي: "مبروك شيوم تتربي في عزكم".

شيما هلالي تعلن حملها بطفلها الثاني

يٌشار إلى أن هلالي أعلنت عن حملها بتدوينة شاركته عبر حسابها في "إنستغرام"، كشفت من خلالها أسباب غيابها، وكتبت: "تلقيت الكثير من الرسائل يسألوني عن سبب غيابي هالفترة، أبشركم أنا بخير حامل للمرة الثانية، والحمد الله قريبا موعد ولادتي ادعولي".

ولدى شيما طفل آخر "آدم" أنجبته قبل عامين.