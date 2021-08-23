نجمة طيور الجنة تتعرض للتنمر رغم طفولتها.. ومتابعة: "ليش الناس هالقد وقحة؟"

تعرَّضت نجمة قناة طيور الجنة جنى مقداد للتنمر من قبل إحدى الصفحات على موقع "فيسبوك" التي نشرت صورة لها من حفل زفاف شقيقها الوليد مقداد مُرفقًا بتعليق ساخر.

نشرت صفحة تحمل اسم Outside على موقع "فيسبوك" صورة لجنى إلى جانب شقيقها المعتصم بالله مقداد من حفل زفاف شقيقهم الأكبر، حيث ارتدت الطفلة فستانًا ورديًا جميلًا وغطَّت كتفها بشال من الشيفون، بينما اعتمدت مكياج من درجات الموف وتسريحة شعر بسيطة.

ورغم لطافة الصورة، إلَّا أن الصفحة أرفقتها بتعليق ساخر، جاء فيه: "خالتي جنى"!

وحظيت الصورة على أكثر من 31 ألف إعجاب و7.9 ألف تعليق وأكثر من 1.7 ألف مشاركة، وانقسم المعلقون بين متنمر ومدافع عن الطفلة.

فنشرت إحدى المستخدمات المنشور عبر صفحتها على "تويتر"، وكتبت: " ما بكره اشي قد الناس اللي بحكوا حكي بدون ما يفكروا بس عشان اللايكات وخصوصي ع بنت صغيرة، ايش بكون شعورها لو شافت البوست ليش الناس هالقد وقحة؟ والله كتير انقهرت".

وكتب آخر: " حرام والله البنت فرحانه بروحها وبعرس خوها راعو شعورها، يكفي انها شايفه روحها حلوة وجميلة وأهلها شايفينها ملكة جمال بالنسبه ليهم".

وعلَّق آخر: " شو شعورك وحضرتك بتجتهد عشان تخلي انسان يكره نفسه ؟! لو تلاحظ من بين كل اليوتيوبرز، هي الوحيدة الي بتملك إمكانيات مادية ودعم اسري والها مساااااااااحة كبيييييييرة جداً بتقدر تتحرك فيها وفي الطريقة الي بتناسبها، لكن في نفس الوقت عليها رقابة شديدة.. لا يخرج منها الى الجميل، حتى كلامها منمق .. وأكاد أجزم ان سقف أحلامك انت وامثالك انها تعطيك نظرة".

حفل زفاف الوليد مقداد

دخل الوليد مقداد القفص الذهبي قبل عدة أيام بزواجه من خطيبته نور، حيث عقد قرانهما في حفل عائلي بالعاصمة الأردنية عمان.

وتبادلت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لحفل الزفاف، حيث شارك المعتصم بالله عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" فيديوهات للحفل ابتداءً من صعود الثنائي على السلالم انتهاءً بوصولهما إلى قاعة الزفاف.

عائلة وليد المقداد تناقش استعدادها للحفل

ونشرت القناة الرسمية للعائلة التي تحمل اسم "عصومي ووليد - Assomi & Waleed" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" استعدادتهم للحفل ابتداءً من شرائهم البدلات وفساتين الفرح وانتهاء باجتماعهم الطارئ لمناقشة مجريات الحفل واختيار المعازيم.

شائعات انفصال الوليد المقداد وخطيبته

يذكر أن الوليد كان قد أعلن خطوبته قبل عام تقريبًا ووقع الجمهور وقتها في صدمة لأن صورة الثنائي معتصم والوليد ما تزال راسخة في عقولهم كأطفال على الرغم من أنهم بعمر الـ 20 والـ 18 الآن.

وانتشرت وقت إعلان الخطوبة الكثير من الأقاويل أن الفتاة هي ابنة عمه وأنها أكبر منه عمراً إلا أنه نفى الإشاعات بفيديو وأكد أنهما من نفس الجيل وأن صلة القرابة بينهما بعيدة، أما عن دراستها فأكد أنها تدرس الأدب العربي في إحدى جامعات الكويت حيث يقيمون.

وتناقلت الصفحات الفنية منذ أيام خبرًا مفاده أن الوليد انفصل عن خطيبته بعد شجار كبير وقع بينهما، إلَّا أنه قرر الخروج عن صمته وشارك صورة جديدة برفقة خطيبته لينفي الإشاعات التي أخذت حيزًا كبيرًا من حديث الصحافة والجمهور لتنهال عليه التعليقات التي تمنت بأن يتمم الله عليهما ويكلل علاقتهما بالزواج، واعتبرها البعض الآخر فضيحة بحق مروجي خبر طلاقه من نور.