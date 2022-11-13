زواج نجمة عروس اسطنبول "أصلي أنفير".. شاهد صور حفل زفافها السري

احتفلت النجمة التركية الشهيرة أصلي انفير بحفل زفافها من رجل أعمال تركي شهير يدعى "بيركين جوكبوداك" وذلك بعيداً عن وسائل الاعلام والوسط الفني، وبشكل مفاجئ ودون أي مقدمات.

تفاصيل زفاف أصلي أنفير من رجل الأعمال بيركيم جوكبوداك

شاركت نجمة مسلسل عروس اسطنبول "أصلي أنفير" مجموعة من الصور وذلك من حفل زفافها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام".

وظهرت أصلي في الصور وهي ترتدي فستان زفافها الأبيض والذي تميّز بالبساطة والأناقة، وجاء من قماش الستان، وبقصة مفتوحة من ناحية الصدر مربعة.

كما نشرت أصلي العديد من اللقطات التي ظهرت وهي سعيدة جداً برفقة زوجها بيركين، بالإضافة الى الطعام والورود البيضاء التي تزيّنت بها طاولات الزفاف.

وعلّقت اصلي على الصور بقولها: " تعم لقد تزوّجت"، حيث تمت الاستعدادات لحفل الزفاف بسرية تامة وهو ما شكل صدمة للجمهور.

حياة أصلي أنفير العاطفية

يشار بأن أصلي كانت في علاقة رومانسية مع النجم "مراد بوز" عام 2020 ولكنهما انفصلا بعد ما يقارب الـ 5 سنوات على العلاقة وقيل حينها إن سبب الانفصال رغبة أصلي بالارتباط وهو ما تهرب منه مراد بوز، وذلك بعد أن انفصلت عن زوجها بيركان سوكولو عام 2012 بعد ثلاث سنوات من الزواج

ودخلت أصلي في علاقة عاطفية مع رجل الأعمال بيركين قبل أربعة أشهر وامتازت علاقتهما بسريّة لتعلن زواجها منه بشكل مفاجىء.