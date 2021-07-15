نجمة مسلسل "اتصل بمدير أعمالي" بأول ظهور من بعد فقدانها شعرها بسبب السرطان!

شاركت بطلة مسلسل اتصل بمدير أعمالي الممثلة التركية جانان ارغودار أحدث صُورها عبر حسابها في انستقرام برفقة زوجها وعائلتها خلال إحدى السهرات التي جمعتهم.

خسارة جانان لشعرها بالكامل كانت واضحة، وفضلت الممثلة ارتداء التوربان لتغطية رأسها بعد أن كانت سابقاً قد تخلصت من شعرها الطويل بتسريحة الشعر القصير.

يذكر أن إصابة جانان دفعتها إلى الانفصال عن كاست مسلسل "اتصل بمدير أعمالي" بغاية الخضوع إلى عملية جراحية وقد شاركت الخبر بعد تداوله عبر حسابها في انستقرام بمنشور جاء فيه "أصدقائي الأعزاء والمتابعين والمعجبين الذين لديهم فضول عني.. كانت في نيتي أن أعلن إليكم الخبر في الحلقة الأخيرة من مسلسل اتصل بمدير أعمالي ، لكن الأخبار وصلت إليك قبل ذلك. نعم ، الأخبار عن صحتي صحيحة منذ حوالي الشهر ونصف تم تشخيص إصابتي بسرطان الثدي.. وهذه هي الصورة التي أرسلتها إلى الفريق بعد أن علمت بالإصابة وأنا أرسل لكم نفس الشيء لأنها كانت إحدى اللحظات التي كنت أشعر فيها بالإيجابية"

وأضافت" "ستكون هذه عملية صعبة لكني أحافظ على معنوياتي عالية... لا داعي للقلق سأكون بخير وسأعمل حتى آخر لحظة يمكنني العمل فيها إلى الحد الذي يسمح به علاجي.. أود أن أشكر عائلتي العزيزة وزملائي الأعزاء في الفريق لأنهم جعلوني أشعر أنهم دائمًا ورائي ويدعونني مهما كان القرارالذي أتخذه"

بالحديث عن الحياة العائلية للممثلة فإن كنان والذي أدى دور حبيبها في مسلسل "حرب الورود" طلب يدها للزواج في عام 2017 بعد أن علمت أنها حامل بطفلها الأول الذي يبلغ من العمر حالياً 4 سنوات تقريباً.

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