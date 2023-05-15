نجمة مسلسل مرارة الحب تتعرّض للسخرية.. والسبب فوتوشوب فاشل

تعرّضت بطلة مسلسل "مرارة الحب" الى انتقادات عديدة وهجوم كبير بعد أن شاركت مجموعة من الصور لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" خلال قضاءها اجازتها في البحر.

نجمة مسلسل مرارة الحب في موقف محرج بسبب صورها المعدلة



شاركت النجمة التركية الشهيرة "هلال ألتنبيليك" صورة لها من اجازتها، حيث ظهرت في إحدى الصور وهي ترتدي ملابس البحر باللون الأسود بينما كانت تستمتع بأشعة الشمس.



والتقطت الصورة التي نشرتها من الجانب مما أظهر جسدها بشكل جانبي، لكن ما لم تتوقعه الفنانة ان تضعها هذه الصورة في موقف محرج وتعرضها للسخرية بسبب استخدامها برنامج التعديل فوتوشوب بطريقة فاشلة.

ويبدو واضحاً بأنها حاولت تعديل صورتها كثيراً كما انها حاولت جعل خصرها يبدو نحيفاً أكثر مما هو عليه بالحقيقة، لكنها فشلت بالتعديل بطريقة منطقية.

وتسبب هذا التعديل بظهور يدها في الصورة التي كانت بجانب خصرها ملتويّة مما اظهر استخدامها للفوتوشوب بطريقة فاشلة جعلها عرضة للانتقاد والسخريّة.



وانتقل الجمهور للتعليق على الصورة والسخرية منها كما طالبوها بالانتباه أكثر لهذه التفاصيل لأنها من الممكن ان تضرّ هذه التفاصيل بحياتها المهنية.

قصة مسلسل مرارة الحب



تدور قصة المسلسل في حقبة السبعينات حول قصة حب تجمع ما بين يلماز وزليخة اللذين يمرّان بمواقف صعبة، فيضطران للهروب الى اسطنبول ويدّعيان بأنهما إخوة ويواجهان العديد من الأحداث.