نجمة مسلسل "وجع القلب" ترقص بطريقة جنونيّة ومثيرة احتفالاً بانتهاء المسلسل

تصدّرت النجمة التركية "إيرام هيلفاجي أوغلوا" وسائل التواصل الاجتماعي خلال تواجدها في حفل اقيم بمناسبة انتهاء مسلسلها وجع القلب

إيرام هيلفاجي أوغلوا ترقص بطريقة مثيرة في حفل انتهاء وجع القلب



وتواجدت النجمة التركية "إيرام هيلفاجي أوغلوا" على متن أحد اليخوت برفقة طاقم العمل حيث كانت ترقص بشكل جنوني ومثير مع زميلاتها في المسلسل.



وظهرت ايرام في الحفل بإطلالة مثيرة مرتدية ما يشبه حمّالة صدر باللون الأسود وبنطال بنفس اللون، وأمسكت بيدها جاكيت طويل باللون الأصفر، حيث كانت ترقص طوال الوقت والجاكيت بيدها.

وتصدر الفيديو حديث الجمهور ورواد السوشال ميديا ففي الوقت الذي تغزل عدد كبير من الجمهور بطريقة رقصها ووصفوها بالعفوية، انتقد آخرون إطلالتها التي وصفت بأنها جريئة وشبه عارية، كما انتقدوا طريقة رقصها.

تفاصيل مسلسل وجع القلب



يجمع مسلسل ايرام هيلفاجي بالنجم التركي ألب نافروز ويتناول قصة سيدة تعاني من تعنيف زوجها المدمن والذي يعاني من اضطرابات نفسية المستمر.

وفي إحدى المرات وبعد أن يضربها زوجها بقسوة ويتسبب بدخولها المستشفى، وخلال تواجدها على سرير الشفاء تجد أمامها لافتة عليها اسم محامية.

ترسل هذه السيدة رسالة إلى المحامية، وتتضمن الرسالة تفاصيل تعرضها للتنعيف وتطلب منها رفع قضية على زوجها في حال وفاتها وهو ما تباشر بعمله المحامية لتبدأ الأحداث.