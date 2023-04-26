نجمة مسلسل يوسف الصديق تواجه السجن بعد خلعها الحجاب

البوابة - تواجه الممثلة الإيرانية المخضرمة كتايون الرياحي ، والتي عرفها العالم العربي بشخصية زليخة في مسلسل يوسف الصديق، تهديدًا بالسجن بعدما وجه القضاء الإيراني لها تهمة قضائية لظهورها دون الحجاب الإلزامي أو غطاء على الرأس .

وكشفت وكالة تسنيم للأنباء التابعة للحرس الثوري الإسلامي، أن مركز العلاقات العامة لشرطة طهران قرر رفع الدعوى القضائية ضد الريحاني وإخضاعها للتحقيق بتهمة "خلع الحجاب في الأماكن العامة ونشر صورها على وسائل التواصل الاجتماعي" .

كتايون رياحي بطلة مسلسل يوسف الصديق

وذكرت الوكالة الإيرانية أن الممثلة ريحاني لا تواجه القضية وحيدة، إذ تم توجيه تهمة مماثلة لصديقاتها الممثلة بانثيا بهرام بعد ظهورها هي الأخرى دون الحجاب الإلزامي أو غطاء الرأس، في مراسم جنازة عامة أقيمت في 18 أبريل 2023.

وأشارت الوكالة إلى أن الممثلة الشهيرة بانتي بهرام ظهرت في العديد من المناسبات العامة دون ارتداء الحجاب الإلزامي، بما في ذلك عرض الحلقة الأخيرة من المسلسل التلفزيوني الإيراني The Lion Skin في لوتس سينما في طهران في 19 أبريل، الأمر الذي أدى إلى إقالة مدير السينما وإغلاق الدار لمدة يومين .

إيران تحارب جرائم العفّة

أعلن المركز الإعلامي القضائي الإيراني في وقت سابق عن إحالة قضايا ضد الممثلتين، ريحاني وبهرام، إلى محكمة متخصصة تتعامل مع جرائم " العفة " ويقول إنها تتخذ موقفًا " جادًا " من " الفساد الاجتماعي والأخلاقي ".

وكانت الممثلة رياحي قد أثارت زوبعة على مستوى البلاد بعدما خلعت حجابها خلال مشاركتها في مسيرة شعبية ضد الحكومة الإيرانية بعد وفاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عامًا في سبتمبر 2022 أثناء احتجازها لدى الشرطة بعد مزاعم عن انتهاكها لقانون الحجاب .

كتايون الرياحي

ورغم نجاحها في الهرب من السلطات الإيرانية، تم اعتقال الريحاني في 29 نوفمبر 2022 بتهمة " التجمع والتواطؤ للعمل ضد الأمن القومي وأنشطة الدعاية ضد النظام ".

وفي 8 ديسمبر 2022 ، تم الإفراج عن الريحاني بكفالة مالية وجرت محاكمتها في يناير وسط تعتيم إعلامين حيث شوهدت وهي تغادر المحكمة في سيارة إسعاف بسبب تدهور حالتها الصحية تحت حراسة أمنية مشددة .

يذكر أن السلطات الإيرانية اتخذت في الأسابيع الأخيرة الماضية إجراءات صارمة بحق الفتيات في الأسابيع الأخيرة، حذر المسؤولون في إيران النساء من احترام قانون الحجاب وهددوا بمعاقبة المخالفات كما تم إغلاق العديد من الشركات والمطاعم والمقاهي والصيدليات بسبب فشل المالكين أو المديرين في مراعاة الشريعة الإسلامية وقواعد الحجاب .

كما تم استدعاء العديد من المصورين السينمائيين والشخصيات العامة البارزة من قبل الشرطة أو اعتقالهم، بمن فيهم المخرج حميد بورزاري والممثل حميد فرخنيجاد، وصودرت جوازات سفرهم بعد إبداء دعمهم للاحتجاجات .

مسلسل يوسف الصديق

مسلسل يوزرسيف أو يوسف الصديق هو مسلسل تاريخي إيراني يحكي قصة النبي يوسف عليه السلام وغيابه عن والده النبي يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل.

ويتألف مسلسل يوسف الصديق من 45 حلقة وعرض لأول مرة في عام 2020.

مهسا أميني

منذ وفاة أميني في سبتمبر 2022 ، تدفق الإيرانيون إلى الشوارع في جميع أنحاء البلاد للاحتجاج على جريمة قتلها، وقامت العديد من النساء بإحراق حجابهن في الأماكن العامة كتحدي للسلطات الإيرانية .

وردًا على الاحتجاجات والحملات الشعبية، شنت السلطات الإيرانية حملة قمع وحشية على المعارضين، واعتقلت الآلاف وأصدرت أحكامًا صارمة على المتظاهرين، بما في ذلك عقوبة الإعدام .

كما كثفت السلطات الإيرانية جهودها لفرض الحجاب مع ازدياد عدد النساء اللواتي ينتهكن القانون من خلال توسيع نطاق العقوبات لتشمل الشركات والعاملين الذين لا يطبقون القانون على رعاتهم .