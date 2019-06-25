بالأرقام: شاروخان الممثل الأعلى أجرًا في العالم..لن تصدقوا كم بلغ حجم ثروته في 2019!

بدأت رحلة النجومية للممثل الهندي شاروخان في عالم بوليوود قبل 27 عامًا من الآن، وبالتأكيد بعد هذه المسيرة الفنية الطويلة، سطًر خلال مشواره العديد من النجاحات الباهرة والتي مع الأيام جعلت منه شخصًا يمتلك ثروة طائلة ستصدم العديد عند معرفة الرقم في حسابه البنكي.

وبما أنه يمتلك هذه الثروة الطائلة، فإن شاروخان يسكن في أرقى الأماكن في مومباي، إضافة إلى أنه الممثل الأعلى أجرًا في العالم، لذا لن تكون صدمة للبعض عندما نكشف خلال هذه المقال عن المبلغ الكبير الذي بحوزته إلى جانب الممتلكات الخاصة به وهو ما كشفت عنه التقارير الصحفية في عام 2019.

وبحسب هذه التقارير التي تابعت وبحثت لمعرفة مقدار ثروة الممثل الهندي شاروخان، فإن ثروته وصلت إلى أكثر من 600 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى ممتلكاته والتي تتألف من منازل ومزارع وسيارات فارهة مثل الرولز رايز ودراجات مثل الهارلي ديفيدسون، وأيضًا لديه بعض الممتلكات والعقارات في دبي ولندن.

الجدير ذكره، بجانب كل هذه الثروة والممتلكات التي تقدر بملايين الدولارات، شاروخان سفير لعديد من العلامات التجارية العالمية، مثل: بيبسي، سيارات هيونداي، والعديد من العلامات الأخرى التي يتقاضى منها مبالغ هائلة.

للمزيد من أخبار بوليوود اقرأ أيضًا: