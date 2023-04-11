نجمة شهيرة تنجب توأم في عمر الخمسين

كشفت النجمة الهوليوودية الشهيرة "هيلاري سوانك" عن خبر انجابها لتوأم يوم الاحد الماضي مما أثار صدمة لدى المتابعين خاصة وأنها تبلغ من العمر 48 عاماً.

هيلاري سوانك تنجب توأم في عمر الـ 48

أعلنت النجمة الهوليوودية الشهيرة "هيلاري سوانك" عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" يوم الأحد الماضي بانها انجبت كاشفة عن جنسهما "فتاة وصبي".

كما نشرت هيلاري أول صورة تجمعها بطفليها التوام حيث كانت تحملهما بين ذراعيها وكانت تعطي ظهرها للكاميرا من أمام البحر وعلّقت هيلاري على الصورة: "لم يكن الأمر سهلاً ولكن صبي وفتاة فإن الأمر يستحق التعب وعيد فصح سعيد".

ويشار بأن التوأم هما أطفال هيلاري سوانك من زوجها الثاني فيليب والذي يبلغ من العمر 45 عاماً حيث أنهما تزوجا خلال عام 2018 بعد علاقة دامت عامين.

هيلاري سوانك تعلن خبر حملها

وخلال العام الماضي أعلنت النجمة الهوليوودية خبر حملها خلال شهر أكتوبر الماضي وفاجأت الجميع بهذا الخبر السعيد حيث قالت: "انه شيء كنت أرغب فيه منذ فترة طويلة".

كما كشفت بانها حامل بتوأم وهما صبي وفتاة فقالت: "سأكون اماً ليس لطفل واحد بل لطفلين أنا لا أصدق هذا الشيء".