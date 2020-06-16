نجم أغنية "بنت الجيران" إلى السجن.. تعرفوا على التهمة!

قرار قضائي صدر بحق نجم الأغنية الشهيرة "بنت الجيران" المدعو "عمر كامل" بعد أن أحيا حفل زفاف برفقة 3 فنانيين آخرين.

القرار طالب بـإحضارهم للمركز الأمني من أجل التحقيق وعلى الأغلب سيتم حجزهم ودفع غرامة مالية أو غرامة.

يذكر أن أغنية "بنت الجيران" حققت أكثر من 335 مليون مشاهدة، وهي من غناء حسن شاكوش أيضاً وقد حققت تفاعل كبير وانتشار واسع بين الجمهور.

ويعتبر عمر من أهم نجوم المهرجانات في مصر، وقد تم منعه من الغناء بجانب جميع المطربين الشعبيين بقرار من هاني شاكر رئيس نقابة المهن الموسيقية والسبب أن هذه النوعية من الموسيقى تعتبر غير لائقة بالمستمع المصري على حسب تصريح شاكر.

يذكر أن أخر أعماله كان مهرجان " شوكلاته سايحه جوه كيك " والذي جمعه مجدداً بحسن شاكوش وقد حققت أكثر من 10 مليون مشاهدة.

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