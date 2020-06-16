كارلا حداد لاحدى الفنانات: "ردي المصاري الي عليكي يا وسخة يا بلا أخلاق"!

تعرضت الجميلة اللبنانية كارلا حداد والتي أعلنت طلاقها منذ أيام قليلة من النجم الكوميدي "طوني أبو جودة" بعد زواج دام لمدة 16 عاماً لهجوم شرس من قبل إحداهن.

وفي التفاصيل، شاركت ممثلة لبنانية تدعى "سهى قيقانو" تغريدة تهاجم فيها كارلا جاء فيها: "دخلكون كل فنانة ممثلة مذيعة اعلامية مطلقة بتنشعط وبتهبلا؟ لازم تشدو حالكون لو حظكون تعتير... اذا مذيعة deja هبلة وتطلقت وانجدبت يزيادة شو منقلا؟المذيعة المشحوطة من ال mtvlebanon".

الرد كان صاروخي من كارلا والذي جاء فيه "انت ردي المصاري يلي بدن ياها منك العالم يا وسخة يا بلا اخلاق".

الجمهور بدوره وقف في صف كارلا، لا سيما أن نهى معروفة بمشاكلها ومحاولاتها إثارة الجدل، كان هنالك تعليق من أحد مقدمي البرامج والذي يدعى "دومينيك أبو حنا" جاء فيه "الدخيلة على التمثيل بأدوار الكومبارس، العاهرة المسترجلة تمثيلاً وحقيقةً، والمشحوطة من شاليهات انطلياس لأنها نصبت عليون متل كتار، لهذه أقول: ما غلطوا اهلك وقت تبرّوا منك، البزقة تليق بك"

الدخيلة على التمثيل بأدوار الكومبارس، العاهرة المسترجلة تمثيلاً وحقيقةً، والمشحوطة من شاليهات انطلياس لأنها نصبت عليون متل كتار، لهذه القحباء أقول: ما غلطوا اهلك وقت تبرّوا منك، البزقة تليق بك 🗣 — Dominic Abu Hanna دومينيك ابو حنا (@dominicabuhanna) June 14, 2020

يذكر ان كارلا تقدم حالياً برنامج "Fi Male" والذي يحقق نجاح كبير عبر شاشة "LBCI" اللبنانية، كما أن الحلقة التي عرضت منذ أيام تصدرت الترند في لبنان ضمن سلسلة تعليقات على مهارة كارلا وقوتها في التقديم والتي لم تأتي من فراغ بل من سنين تعب في مجال الإعلام.

للمزيد من قسم الترفيه:

هيفاء وهبي تفتح النار على محمد الوزيري.. هل حُسم الأمر؟

إطلالة صادمة وجريئة لـ ابنة أحمد الفيشاوي.. شاهد!

خبر وفاة الشيف الأردنية منال العالم يتصدر الحدث.. ما القصة!