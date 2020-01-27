نجم برشلونة السابق "إيتو" يحضر فيلم "الفلوس" مع تامر حسني (صور)

تواجد اللاعب الكاميروني ونجم برشلونة السابق صامويل إيتو برفقة النجم المصري تامر حسني، وذلك بهدف مشاهدة الفيلم الجديد "الفلوس" في إحدى السينمات.

وبالفعل، تداولت عدة صفحات ومواقع خلال الساعات الماضية صورة التقطها الثنائي تامر حسني وصامويل إيتو عقب الانتهاء من مشاهدة الفيلم، وكان الأمر غريبًا لدى البعض خاصة وأن إيتو لا يتحدث العربية ولكن هناك من فسّر الأمر بوجود ترجمة للغة الإنجليزية، وبالتالي كان هذا الحدث مثيرًا لاهتمام الكثيرين.

وعلّق تامر حسني على الصور التي نشرها عبر إنستغرام وقال: "مع صامويل إتو و فيرناندو مورينتس و صديقي الغالي تامر وجيه خلصنا افتتاح لاليجا المطعم الرسمي للدوري الأسباني و طلعنا على فيلم الفلوس في مول الماظه سيتي سينتر نورتوا الفيلم يا رجاله و نورتوا مصر و مليون مبرووك شكراً لجمهور المول المحترم".

وفيلم "الفلوس" من بطولة تامر حسني وزينة، وتدور أحداثه حول "سيف" نصاب محترف، تستعين به فتاة ثرية تدعى "حلا" ليساعدها في استعادة أموالها من نصاب آخر، لتبدأ سلسلة من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

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