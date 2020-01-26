عاصي الحلاني يغار من نانسي عجرم ويغازلها.. والأخيرة تخطف الأنظار في برنامج "ذا فويس كيدز"!

عرضت مساء أمس حلقة جديدة من برنامج المواهب العالمي المخصص للأطفال بنسخته العربية "ذا فويس كيدز".

اوتسببت لمواهب التي أذهلت الحكام بأدائها وقوة صوتها بصراع بين الحكام لضمهم إلى فريقهم للمواجهة في الحلقات القادمة.

بداية الحلقة كانت مع الموهبة السورية "تمام هلال" الذي اختار الانضمام إلى فريق "عاصي الحلاني".

وبدوره اعتمد الحلاني إستراتيجية جديدة وهي "البون بون/الحلوى" الذي إعتمدته نانسي على المواسم السابقة، إلا أن فرحته لم تكتمل فقد سقط وعاء البونبون وتحطم، ليعلق ويغازل عجرم "ما انا جمبي أجمل بنونية" إلا أن ذلك لم يمنعه من ضم الموهبة المغربية "نور الهدى" بعد صراع مباشر مع نانسي.

وصدمت الموهبة السعودية "تولين" الحكام، إذ أنها على الرغم من عدم التفاف أحد المدربين لها بقيت مبتسمة وقوية وعبرت عن حبها لـ نانسي عجرم ولم تفارق الضحكة وجهها.

خلال الحلقة ظهر صوت هدفه الرئيسي أن يكون مثل قدوته الراحل "ملحم بركات"، وهو اللبناني "كريستوفر" والذي تمكن من الانضمام إلى فريق عاصي ليكمل رحلته معه، كما ضم الموهبة المغربية "إلياس" إلى فريقه من دون جهد، وكذلك عجرم التي ضمت "يوسف" من مصر إلى فريقها، كما أقنعت عجرم بدورها الموهبة المصرية "هايدي" من الانضمام لفريقها بعد مواجهة مع حماقي.

طبقات صوتها العالية هزت كراسي المدربين.. شاهد أداء هايدي جلال #MBCTheVocieKids pic.twitter.com/Uge0Mn9Kpb — MBC THE VOICE KIDS (@MBCTheVoiceKids) January 25, 2020

ختام الحلقة كان مع واحد من أجمل الأصوات وهو "أحمد" من مصر الذي سبب منافسة حادة بين المدربين، ليختار فريق حماقي.

بكى أثناء غنائه وأبكى المدربين.. أحمد فايد يحصل على لفة ثلاثية #MBCTheVoiceKids pic.twitter.com/MtXLcuR4Aw — MBC THE VOICE KIDS (@MBCTheVoiceKids) January 25, 2020

من جهة أخرى، شاركت عجرم صور لها من كواليس البرنامج وتمكنت من خطف الأضواء بجمالها وإطلالتها التي نالت إعجاب نقاد الموضة والجمال.

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