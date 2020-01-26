بالصور: الممثلة والعارضة اللبنانية لاميتا فرنجية بإطلالة جريئة من شرفة غرفتها في دبي!

أطلت الممثلة ومقدمة البرامج وعارضة الأزياء اللبنانية لاميتا فرنجية بإطلالة انتشرت كالنار في الهشيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب جرأتها، حيث ظهرت وهي تلف شرشف سريرها على جسدها وكشفت عن جزء كبير من ظهرها.

وكانت اللبنانية لاميتا فرنجية قد نشرت عبر حسابها على موقع إنستغرام صورة لها، ظهرت فيها وشرشف السرير ملفوف حول جسدها وكانت تقف على شرفة غرفتها في دبي، وألقت التحية على متابعيها قائلة: "صباح الخير..الإطلالة من غرفتي".

وخلال جولة في حساب فرنجية، تبيّن أنها تعتمد في أغلب صورها على أسلوب الإغراء والإثارة في الأزياء والإطلالات التي ترتديها، ومن الممكن أن يتم اعتبارها واحدة من الشخصيات التي تندرج في نفس القائمة التي تتواجد فيها ميريام كلينك، رولا يموت، وغيرهم من فنانات الإغراء على مواقع التواصل.

والجدير بالذكر أن لاميتا فرنجية لديها بعض من المشاركات في السينما المصرية، مثل دورها في فيلم "عمر وسلمى 3" في عام 2012، إلى جانب عدد من الأعمال الأخرى مثل فيلم "أانا بضيع يا وديع" بدور مونيا" في عام 2011.

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