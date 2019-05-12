نجم بوليوود شاهد كابور يثير الجدل بسبب ما فعله في المطار..شاهدوا الفيديو!

تعرض الفنان الهندي شاهد كابور لعاصفة من الانتقادات من قبل الجمهور، وذلك بسبب ما قام به عند وصوله لمطار "مومباي"، وهو مغادرة السيارة دون أن يغلق الباب، مما جعل البعض يعتبره شخص متكبّر والشهرة أصابته بالغرور لدرجة أنه أصبح يعتمد على غيره للقيام بمهامه.

وكان شاهد كابور قد شوهد في مطار "مومباي" في الهند، مرتديًا ملابسه الكاجوال، ويحمل على ظهره حقيبة رياضية، كان يبحث فيها عن غرض معين على ما يبدو قبل أن يغادر السيارة، ولكن على الرغم من ذلك اعتبر العديد من المتابعين أن ما فعله هو غطرسة وكان عليه أن يغلق الباب حتى لو كان مشغولًا.

يذكر أن شاهد كابور شارك في آخر عمل سينمائي في عام 2017 من خلال فيلم "Padmaavat"، وهو من بطولة رانفير سينغ وديبيكا بادوكون، وتدور أحداث القصة حول الحاكم الثاني لسلالة الخلجي وحبه لملكة ميوار والتي كانت تعرف بجمالها وذكائها وشجاعتها.

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