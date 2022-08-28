نجم بوليوودي شهير يوقف تصوير فيلمه 8 ساعات.. والسبب حذاء

كشف النجم البوليوودي الشهير "شاهيد كابور" عن حادثة طريفة حصلت معه خلال تصويره فيلمه الشهير Kabir Singhوالذي عرض في عام 2019.

شاهيد كابور يتحدّث عن حادثة تعطيله لتصوير الفيلم

حلّ النجم البوليوودي الشهيرضيفاً مميزاً على برنامج Koffee with Karan، كما انضم اليه ايضاً النجمة الشهيرة "كيارا أدفاني".

ومن المعروف ان كيارا شاركت النجم الشهير شاهيد بطولة فيلم Kabir Singh وهو واحد من أبرز الأفلام الهندية، حيث تحدّثت في المقابلة عن حادثة حذاء شاهيد كابور في موقع تصوير الفيلم، التي سببت لها الكثير من الغضب.

وقالت كيارا عن هذه الحادثة: "لقد كانت هذه الحادثة في ثالث او رابع يوم التصوير في الفيلم، حيث اضطررت الى انتظاره لمدة طويلة جدًا وصلت إلى ثماني ساعات بسبب نقاش حول الحذاء الذي سيرتديه شاهيد في المشهد في الفيلم".

وأكّدت كيارا أنها غضبت من شاهيد بسبب هذا الموقف، وانتظارها لفترة طويلة بسبب حذاء، فقالت: "لقد وبخت شاهيد كابور في رأسي كثيرا وبشدة، لأنه جعلني انتظر ثمانية ساعات بسبب حذاء".

برنامج Koffee with Karan

وظهر شاهيد في البرنامج الشهير والذي يعرض منذ عام 2004 حيث ظهر العديد من نجوم بوليوود في هذا البرنامج الشهير ومنهم: "إيشا ديول، كارينا كابور، بريانكا شوبرا" وغيرهم.

ويعتبر واحد من أبرز البرامج التي تحظى بجماهيرية كبيرة في الهند، ويحقق نسب مشاهدة عالية جدًا عند عرض كل حلقة منه.