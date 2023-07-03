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جانير شاهين يردّ على شائعات انفصاله عن حبيبته بحركة غير لائقة

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

تاريخ النشر: 03 تمّوز / يوليو 2023 - 07:19
جانير شاهين

أثار النجم التركي "جانير شاهين" ضجّة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار ردّة فعله على الشائعات التي أثيرت حول انفصاله عن حبيبته.

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شائعات انفصال الفنان التركي جانير شاهين عن حبيبته
 

وفي التفاصيل أثارت الصحافة التركيّة شائعات حول انفصال شاهين عن حبيبته النجمة "فايزة جونجور".
 

وأكّدت الصحافة بان سبب الانفصال هو رؤية شاهين لحبيبته وهي في وضع حميمي ومتقارب مع أحد نجوم فريق عمل مسلسل "الخيانة" مما جعله يفتعل مشكلة كبيرة في موقع التصوير وتسبب هذا الأمر بانتهاء علاقتهما والانفصال.
 

وتناقل العديد من رواد السوشال ميديا أنباء عن عدم مشاركة النجم التركي في الموسم الثاني من مسلسل الخيانة بسبب هذه الأحداث.

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ردّة فعل جانير شاهين حول شائعات انفصاله
 

وبعد فترة قصيرة من انتشار هذه الشائعات والأخبار الصادمة نشر جانير صورة مستفزّة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقوم بحركة غير لائقة بأصبع يده ردًا على الأخبار.
 

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وتعرّض جانير لانتقادات عديدة بسبب قيامه بهذه الحركة  من قبل الجمهور والمتابعين مؤكدين ان باستطاعته الرد بطريقة أكثر احترافية.

والجدير بالذكر أن علاقة الثنائي بدأت خلال تصوير الموسم الأول من العمل، وانتهت مع نهاية الموسم الأول بعد هذه الحادثة، في المقابل وبعد تناقل أخبار الانفصال عاد الثنائي لمتابعة بعضهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو ما جعل الجمهور يشير إلى عودتهما وإنهاء خلافاتهما.

وجانير شاهين هو فنان تركي من مواليد 1992 بدأ مسيرته في الفن من خلال مسلسل أبي وعائلته، كما شارك بشخصية رمضان في مسلسل "الأخوة"إلى جانب عدد من الأعمال من بينها الغراب.

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