نجم ذا فويس كيدز الطفل المغربي "حمزة لبيض"

أطلق نجم ذا فويس كيدز الطفل المغربي "حمزة لبيض" كليب أغنيته الأولى بعنوان "عيش الحكاية" مُستعينًا بشخصيات عالم ديزني الشهيرة.

وأكد لبيض من خلال الاغنية على موهبته الصوتية الكبيرة التي يتمتع بها والتي ساعدته في نيل لقب ذا فويس كيدز بموسمه الثاني، بعد حصوله على أعلى نسبة تصويت.

موهبتك كانت واضحة من أول يوم.. حمزة لبيض بتمنالك التوفيق وألف مبروك الكليب الحلو https://t.co/7EKBHzgGH9 — Nancy Ajram (@NancyAjram) January 30, 2019

في المقابل قامت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم إحدى أعضاء لجنة تحكيم البرنامج بتهنئة الطفل حمزة لبيض بمناسبة كليبه الأول عبر حسابها الخاص في تويتر حيث كتبت قائلة: " موهبتك كانت واضحة من أول يوم.. حمزة لبيض بتمنالك التوفيق وألف مبروك الكليب الحلو".

وبرنامج ذا فويس كيدز هو النسخة الخاصة بالأطفال من برنامج ذا فويس، ويضم في لجنة تحكيمه الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، الفنان العراقي كاظم الساهر، والفنان المصري تامر حسني.

وخاض حمزو لبيض المنافسة في الموسم الثاني ضمن فريق الفنان العراقي كاظم الساهر.

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