نجم طيور الجنة الوليد مقداد يتحوّل لمغني راب.. ونصف مليون مشاهدة في أقل من يوم

طرح نجم طيور الجنة وليد مقداد وصديقه إبراهيم العتيلي أغنية جديدة على طريقة الراب عبر قناته الرسمية على موقع الفدييوهات الأشهر "يوتيوب".

شارك وليد مقداد متابعيه عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" أغنيته الجديدة بعنوان "أصحابي أنا" من فيلمه " أطرش بالدبة"، وحصدت منذ نشرها على أكثر من 615 ألف مشاهدة في أقل من 17 ساعة.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الأغنية وأشادوا بكلماتها التي تعزز من روابط الصداقة وبأداء وليد مقداد، فعلَّق أحدهم: " ماشاء الله إبداع ياوليد انت وأصدقائك ابدعتو الله يفقكم من نجاح إلى نجاح إنشاء الله صرت فنان ياوليد صوتك وصوت إبراهيم حلوين تحي لكم من موريتانيا".

وكتبت إحداهن: "ايييه على طيور الجنة قلبها راب".

وعلَّقت إحدى المتابعات: " الكليب مره حلو ويستحق ترند ❤لاانو مره خطيرر مشاءالله عليكم اصحاب وليد وكمان وليد موفقك".

وكتب آخر: " وليد وشووو ذا!!! تبارك الله مبدع مبببدععع! ابراهيم صدمني بصوته ماشاءالله ليه هالموهبه مدفونه".

من جهة أخرى، لا بد من بعض التعليقات السلبية، فكتبت إحداهن: " رحم الله امرئ عرف حده فوقف عنده ...... يعني صوتك ماحلو وماخرج تغني ... ليش هالشرشحة والإساءة لنفسك".

يذكر أن الوليد مقداد قد دخل القفص الذهبي مؤخرًا بزواجه من نور، وأقام حفل زفاف عائلي في العاصمة الأردنية عمان.

ونشرت القناة الرسمية للعائلة التي تحمل اسم "عصومي ووليد - Assomi & Waleed" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" أجمل لحظات حفل لحفل زفاف الوليد ونور وحصد أكثر من 16 مليون مشاهدة.