نجم طيور الجنة يدخل القفص الذهبي.. الفيديو الأول لـ الوليد مقداد وزوجته!

بعد أشهر من الخطوبة، ها هو نجم قناة طيور الجنة الوليد مقداد يدخل القفص الذهبي برفقة خطيبته نور بحفل عائلي في العاصمة الأردنية عمان.

الفيديو الأول من الحفل شاركه شقيقه الوليد عبر حسابه الرسمي في انستقرام والذي أظهر الوليد برفقة زوجته التي طلت بالأبيض وهما يصعدان الدرج معاً وصولاً لقاعة الزفاف.

يذكر أن الوليد كان قد أعلن خطوبته منذ أشهر قليلة ووقع الجمهور وقتها في صدمة لأن صورة الثنائي معتصم والوليد ما تزال راسخة في عقولهم كأطفال على الرغم من أنهم بعمر الـ 20 والـ 18 الآن. وانتشرت وقت إعلان الخطوبة الكثير من الأقاويل أن الفتاة هي ابنة عمه وأنها أكبر منه عمراً إلا أنه نفى الإشاعات بفيديو وأكد أنهما من نفس الجيل وأن صلة القرابة بينهما بعيدة، أما عن دراستها فأكد أنها تدرس الأدب العربي في إحدى جامعات الكويت حيث يقيمون.

وكانت قد واجهت الشاب إشاعات أن الطلاق وقع بينه وبين خطيبته، إلا أن الوليد قرر الخروج عن صمته وقتها وشارك صورة جديدة برفقة خطيبته "نور" لينفي الإشاعات التي أخذت حيزًا كبيرًا من حديث الصحافة والجمهور لتنهال عليه التعليقات التي تمنت بأن يتمم الله عليهما ويكلل علاقتهما بالزواج، واعتبرها البعض الآخر فضيحة بحق مروجي خبر طلاقه من نور.

للمزيد من قسم الترفيه:

نيللي كريم تحتفل بعيد ميلاد زوجها هشام عاشور.. وسيلفي من ناطحات نيويورك!

هاندا ارتشيل تحذف صُورها الفاضحة.. والسبب خسارة بـ الآلاف!

ريان جيلر بمكياج أنثوي ومجوهرات.. والجمهور "صار بدر خلف"!