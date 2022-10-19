جيمس كوردن يُمنع من دخول مطعم بسبب سوء تصرّفه.. شهرته لم تشفع له

منع صاحب المطعم الفاخر Balthazar النجم الهوليوودي الشهير ومقدّم البرامج جيمس كوردن من دخول مطعمه وذلك بسبب قيام كوردن بالإساءة وإهانة الموظفين.

تفاصيل اساءة جيمس كوردن لموظفي المطعم

وفي تفاصيل ما حدث ذهب مقدم البرامج الشهير من أجل تناول طعام الافطار في مطعم Balthazar رفقة زوجته، والتي طلبت بدوره طبقًا من الأومليت.

وبعد وصول الطبق، طلب كوردن من العاملين في المطعم تغيير الطبق، بسبب اختلاك البيض مع الصفار وهو ما أزعجه، وبالفعل تم تغيير الطلب إلا أن الموظفين وقعوا في خطأ حيث أحضروه مع البطاطا المقلية بدلًا من السلطة مما أثار غضب مقدم البرامج الشهير، الذي انفعل غاضبًا عليهم.

وتصرف كوردن بطريقة صادمة وهيسترية، حيث قام بالصراخ على العاملين في المطعم وتوبخيهم بطريقة مؤذية نفسيًا.

صاحب المطعم يمنع جيمس من دخوله والأخير يعتذر

لم يتقبل صاحب المطعم المدعو "كيث ماكنالي" تصرف المقدم الشهير غير مكترث بشهرته، وقرر منع جيمس من دخول المطعم وذلك بتهمة الاساءة لعدد من الموظفين.

قرار المنع دفع كوردن للتفكير بتصرفه والشعور بالذنب، حيث سارع بالاتصال به وتقديم اعتذاره لصاحب المطعم والموظفين هناك.

من جانبه كشف صاحب المطعم عن هذا التصرف ونشر صورة وقال في تعليقه: "اتصل بي جيمس كوردن واعتذر وانا أؤمن بالفرصة الثانية".

وتابع صاحب المطعم ممازحًا النجم العالمي: "اذا سمح لي أن أقدّم برنامجه لمدة 9 أشهر سألغي قرار منعه من دخول المطعم"، ثم كشف ان هذا التعليق مجرد مزحه، وأكد أن مجرد الاعتذار له وللموظفين كفيل بأن يقوم بالغاء قراره والتراجع عنه.