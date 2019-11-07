ما الذي جمع ماجد المهندس ومهيرة عبد العزيز؟

تلقت الإعلامية الإمارتية "مهيرة عبد العزيز" بعيد ميلادها الـ37 التهاني والتبريكات من عائلتها وأصدقائها والمحبين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وخلال تواجدها لتقديم "ليلة سهم" ضمن موسم الرياض، فاجأ المطرب العراقي "ماجد المهندس" الإعلامية الإمارتية بغنائه أغنية الميلاد "Happy Birthday to you" في الكواليس، لتشكره الأخيرة وتعبر عن فرحتها بمشاركة الفيديو عبر حسابها في إنستغرام وتضيف تعليق: "أحلى هدية في يوم ميلادي.. من البرنس ماجد المهندس أحلى من غنى هابي بيرثداي يا ناااااس ... وشكرا فايق على المفاجأة الحلوة"

واحتفلت مهيرة بعيد ميلاد الفنان "رابح صقر" الذي صادف نفس يوم ميلاها وشاركت صورة لهما معاً وعلقت عليها: "سعيدة باحتفالي بيوم ميلادي مو بس بين اهلي وناسي في الرياض ... مع الفنان العزيز #رابح_صقر اللي يصادف كمان ٦ نوفمبر يوم ميلاده"

يذكر أن مهيرة من أب إماراتي وام مصرية، ومتزوجة من رجل لبناني الجنسية ولهما طفلة واحده "يسمة".

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