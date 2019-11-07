هل يجسد مصطفى شعبان دور "خالد بن الوليد" قريبًا؟!

أفادت بعض المصادر أن الممثل المصري "مصطفى شعبان" يدرس حالياً نص المسلسل الرمضاني لعام 2020 "سيف الله المسلول" الذي يروي قصة الصحابي "خالد بن الوليد".

والمسلسل من إخراج "رؤوف عبد العزيز"، والسيناريو والحوار لـ"إسلام حافظ"، وحتى هذه اللحظة ما زالت الأخبار متضاربة حول قبول أو رفض مصطفى للدور وسط صمت تام من جهة الممثل.

وكان دور "خالد بن الوليد" قد عرض في وقت سابق على الممثل المصري "أحمد السقا"، الذي بدوره اعتذر عنه بسبب رغبته في التركيز على الشاشة الذهبية هذه الفترة.

يذكر أن شعبان قد شارك في الموسم الرمضاني السابق بمسلسل "أبو جبل"، وأدى دور شخصية "حسن أبو جبل" الذي فقد إثنان من أولاده وأمواله بسبب حريق مفتعل، ليبدأ البحث عن الفاعل في إطار درامي مليء بالتشويق والإثارة.

بالعودة لبداية شعبان، أول تواجد له كان في الساحة الفنية كمخرج بالمسرح الجامعي، إذ أخرج مسرحية ولاقت نجاحًا كبيرًا في فرنسا، ليعيد التجربة مرة أخرى بمسرحية جديدة ويحصل على جائزة أفضل مخرج ضمن سباق الجامعات.

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