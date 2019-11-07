محمد رمضان يُشارك في مباراة مُنتخب مصر ضد المغرب!

شارك الفنان المصري "محمد رمضان" صور له على حسابه الشخصي في إنستغرام مع المنتخب الوطني، ولكن ليس كمعجب إنما كلاعب من أعضاء الفريق.

المنتخب الوطني شارك في مباراة استعراضية مع فريق المغرب وانتهت بفوز الفريق المصري بهدف يتيم مقابل لا شيء، وكان رمضان من لاعبي الفريق الأساسيين.

صور رمضان نالت إنتشارًا كبيرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وسط تفاعل إيجابي من محبينه، خصوصا لصورته مع اللاعب المصري "أبو تريكة".

يذكر أن الفنان المصري شارك قبل فترة بقيادة الطائرة التي كانت تقله إلى السعودية لإحياء حفله هناك، ووثق العملية بنشر فيديو على حسابه في إنستغرام وسط إستياء جماهيري بسبب الإستهتار بأرواح الناس، مما أدى إلى إيقاف الطيارعن عمله على ذمة التحقيقات، وحسب بعض المصادر تم فصله من عمله.

في نفس السياق، طرح رمضان قبل فترة فيديو كليب جديد تحت عنوان "السلطان" وحقق أكثر من 9 مليون مشاهدة في فترة أسبوع. كالعادة لم يمر الفيديو كليب من دون الانتقادات التي طالت الفنان بسبب كلمات الأغنية التي إعتبرها البعض فيها إهانة لزملائه الفنانيين وتقليل من شأنهم.

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