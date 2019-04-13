نجوم الفن في عزاء الراحل محمود الجندي..شاهدوا الصور الأولى

حرص عدد كبير من النجوم في الوسط الفني المصري، على تقديم واجب العزاء إلى المخرج أحمد الجندي، وذلك بعد وفاة والده الفنان محمود الجندي مساء الأربعاء الماضي على إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة ألزمته سرير المشفى لـ 10أ يام قبل أن يفارق الحياة.

وحضر إلى العزاء من نجوم الفن كل من ياسر جلال، وأحمد فهمي، وهنا الزاهد، وسمير غانم، ومحمد ثروت، وشريف سلامة، ونبيل الحلفاوي، ودنيا عبد العزيز، ويسرا اللوزي، أيضًا ظهرت كل من الفنانتين إنعام سالوسة وماجدة زكي، إضافة إلى الفنان يوسف شعبان وشيرين وسيد صادق أحمد سعيد عبد الغني والعديد من الأسماء الأخرى.







وكان الفنان محمود الجندي قد فارق الحياة عن عمر يناهز الـ74 عامًا في أحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر، وشيع جثمانه في مسقط رأسه في محافظة الجيزة بحضور المئات من أهالي المنطقة، بعدما تم أداء صلاة الجنازة عليه في مسجد الشيخ عبد الحكيم.