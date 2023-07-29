نجوى كرم أول مغنية لبنانية تدخل موسوعة (غينيس) بهذا الإنجاز...

البوابة-دخلت الفنانة اللبنانية نجوى كرم موسوعة الأرقام القياسية (غينيس)، بعد أن سجلت رقماً قياسيّاً بأطول رداء في العالم بلغ طوله 55.7 متر، وتسلّمت جائزة عنه، ضمن فعاليات الدورة 37 من مهرجان جرش في الأردن.

وأطلت نجوى كرم بـ(جمبسوت) أبيض مع حزام ذهبي حدد خصرها، عليه رداء طويل، وصل طوله إلى 55.7 متر ليسجل رقما قياسيا، وأطلق عليه اسم (كاريزما) على اسم ألبومها الجديد.

و قال الممثل عن مؤسسة كتاب (غينيس) لدى تسليم كرم شهادة الرقم القياسي: (نيابة عن موسوعة غينيس للأرقام القياسية يسعدني اليوم الإعلان عن رقم قياسي عالمي جديد لأطول رداء والذي يبلغ 55.7 مترا وقد تم تحقيقه من قبل نجوى كرم - لبنان... أنها المرة الأولى التي تحصد فيها مغنية لبنانية رقمًا قياسيًا في موسوعة غينيس).

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من جانبها، اعتبرت كرم التي لمعت شهرتها أواخر ثمانينيات القرن الماضي، أن هذه الخطوة بمثابة بداية جديدة وجميلة لها مليئة بالحب والشوق، مضيفة: (كلما طويت صفحة من الحب، أجد صفحة جديدة من الشوق تنقلني إلى حب جديد).