نجوى كرم تبهر متابعيها بإطلالة وردية أنيقة

شاركت المطربة نجوى كرم، متابعيها على موقع (إنستغرام)، صورًا مميزة، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ونشرت الفنانة اللبنانية إطلالة جذابة أنيقة، وهي ترتدي فستانا طويلا باللون الوردي، يكشف عن جزء كبير من ساقيها، مستعرضة رشاقتها وقوامها الممشوق.

وحظيت الصورة بتفاعل واسع من جانب متابعيها، فلم تخرج تعليقاتهم عن المدح والغزل.

ومؤخرًا طرحت نجوى كرم أحدث أغانيها (ساعة بيضاء) من خلال القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات على موقع (يوتيوب).

و أغنية (ساعة بيضاء) من كلمات إميل فهد، ألحان جورج مرديروسيان، توزيع روبير أسعد، وحققت الأغنية أكثر من 8 ملايين مشاهدة بعد وقت قليل من طرحها.