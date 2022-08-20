بالفيديو: هكذا ردت نجوى كرم على معجب اقتحم حفلها في دمشق

فوجئت النجمة اللبنانية نجوى كرم ، أثناء إحياء حفلها في سوريا أول أمس، باقتحام أحد المعجبين مسرح الحفل من أجل التقاط صورة معها، ولكن تدخل رجال الأمن وحاولوا منعه. لكن المفاجأة كانت أنها أوقفت الحفل وطلبت منهم أن يتركوه يمر واستقبلته بحضن والتقطت معه الصورة، وسط حفاوة كبيرة من الحاضرين.

هذا و صعدت نجوى على مسرح القلعة في تمام الساعة الثامنة مساءا، وقدمت مجموعة من أشهر أغانيها الطربية وسط تفاعل كبير من الجمهور، بالإضافة إلى تقديمها بعض الأغاني الدبكة اللبنانية وهو ما نال اعجاب جمهورها السوري الذي تفاعل معها وظل يرقص على أغانيها حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.

وحرصت نجوى كرم على نشر العديد من الصور الخاصة بحفلها في دمشق، عبر حسابها الشخصي على (إنستغرام)، وعلقت عليها قائلة: (يا سوريا أنا رجعت بعد طول غياب، بعد ما قلبي احترق ع شَوْفة حبابي، شمّيت عطر الوفا لمّا دعست العتاب، وقلت هَوْن العزّ اللي انحفر على كتابي..).