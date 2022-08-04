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نجوى كرم تحيي حفلا في سوريا و تحتفي بنجاح (ساعة بيضا)

سهير العابد

سهير العابد

منشور 04 آب / أغسطس 2022 - 03:04
نجوى كرم
نجوى كرم

تستعد الفنانة اللبنانية الكبيرة نجوى كرم، لإحياء حفل فني في سوريا، يوم ١٨ من شهر أغسطس/آب الجاري، وقالت عبر موقع (تويتر):(متل ما تعوّدت من بداياتي مع جمهور حققلي أهمّ النجاحات بحياتي الفنّية، رح نرجع نتلاقى سوا بـ ١٨/٨ بالشام بقلعة دمشق - سوريا حتى نرجع بالذكرى لأحلى إيّام عشناها مع بعض لاقونا).

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من جهة أخرى، احتفلت النجمة بوصول أغنيتها الجديدة (ساعة بيضا) 2 مليون مشاهدة على موقع (يوتيوب) في أقل من 3 أيام، و الأغنية من كلمات الشاعر أميل فهد، ألحان جورج مرديروسيان، توزيع روبير أسعد، ميكس وماستيرينج فادي جيجي.

 

كلمات دالة:نجوى كرم

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