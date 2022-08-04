نجوى كرم تحيي حفلا في سوريا و تحتفي بنجاح (ساعة بيضا)

تستعد الفنانة اللبنانية الكبيرة نجوى كرم، لإحياء حفل فني في سوريا، يوم ١٨ من شهر أغسطس/آب الجاري، وقالت عبر موقع (تويتر):(متل ما تعوّدت من بداياتي مع جمهور حققلي أهمّ النجاحات بحياتي الفنّية، رح نرجع نتلاقى سوا بـ ١٨/٨ بالشام بقلعة دمشق - سوريا حتى نرجع بالذكرى لأحلى إيّام عشناها مع بعض لاقونا).



من جهة أخرى، احتفلت النجمة بوصول أغنيتها الجديدة (ساعة بيضا) 2 مليون مشاهدة على موقع (يوتيوب) في أقل من 3 أيام، و الأغنية من كلمات الشاعر أميل فهد، ألحان جورج مرديروسيان، توزيع روبير أسعد، ميكس وماستيرينج فادي جيجي.