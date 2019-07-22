نجوى كرم تحيي حفلًا استثنائيًا على مسرح طلال مداح في ختام موسم صيف عسير (فيديو)

أشعلت الفنانة اللبنانية نجوى كرم الأجواء على مسرح طلال مداح بالمفتاحة، وذلك ضمن مشاركتها في ختام فعاليات موسم صيف عسير، وشارك إلى جانبها في نفس الحفل الفنان ماجد المهندس، والذي قدم أيضًا مجموعة من أغانيه المميزة.

وأعربت شمس الأغنية اللبنانية عن سعادتها البالغة لتواجدها في السعودية وإحيائها لحفلها الغنائي كأول فنانة عربية تقف على مسرح طلال مداح، حيث علقت قائلة: "كان لي الشرف ان أكون أول مطربة عربية تقف على مسرح طلال مداح في أبها".

#نجوى_كرم: لي الشرف أن أكون أول مطربة عربية تقف على مسرح طلال مداح في ابها#نجوى_كرم_في_أبها#حفلات_موسم_صيف_عسير@najwakaram pic.twitter.com/aMI72nuzlx — روتانا موسيقى (@RotanaMousicaTV) ٢١ يوليو ٢٠١٩

وافتتحت نجوى الكرم الحفل بأغنية "الله ياخذ بيدك يا سعودية"، وقدمت أيضًا مجموعة من أغانيها الشهيرة الحديث منها والقديم، ووجهت تحية للجمهور خلال حفلها وقالت: "من وطني الحبيب لبنان بحمل معي صوت بتمنى ان يزرع فرحة".

الله ياخذ بيدّك..يا سعودية 🇸🇦💚

هكذا افتتحت شمس الأغنية اللبنانية #نجوى_كرم حفل الليلة لتصبح اول فنانة عربية تغني على مسرح #طلال_مداح بالمفتاحة#نجوى_كرم_في_أبها#حفلات_موسم_صيف_عسير @najwakaram pic.twitter.com/cp896QTU7a — 🎶Rotana Music (@RotanaMusic) ٢١ يوليو ٢٠١٩

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