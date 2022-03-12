نجوى كرم تحيي عيد الفطر في تركيا

كشفت الفنانة نجوى كرم ، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع (تويتر) عن حفلها في عيد الفطر المبارك، التي ستحييه يوم 3 مايو/أيار المُقبل في مدينة اسطنبول التركية.

ونشرت نجوى كرم، بوستر الحفل وعلقت: (رح نسهر لطلوع الضّو الـ عبالو يفوت بهالجو يلاقينا بـ ٣ مايو ـ اسطنبول - #تركيا حتى نحتفل سوا بـ #عيد_الفطر).

و كانت نجوى قد نشرت صورا جديدة لها عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) ظهرت خلالها بإطلالة جذابة.

وتألقت نجوى كرم خلال الصور بفستان من اللون الأزرق، وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها ومتابعيها بالإعجاب والتعليقات الإيجابية.