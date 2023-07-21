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نداء شرارة تصاب بكسر في القدم: (بالرغم من الألم ما غابت الابتسامة)

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 21 تمّوز / يوليو 2023 - 04:02
نداء شرارة
نداء شرارة

البوابة-تعرضت المطربة الأردنية نداء شرارة للإصابة في قدمها، إذ اكتفت بطلب الدعاء من متابعيها فقط، ولم تكشف حتى الآن سبب الإصابة، و التي لم تمنعها من إحياء إحدى حفلات الزفاف، حيث قالت إنه رغم ألم الإصابة إلا أنها حرصت على أن تنشر الابتسامة بين الحضور بالحفل.

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نداء شرارة

و شاركت نداء شرارة متابعيها بفيديو لها، عبر حسابها الشخصي بموقع (انستغرام)، و علقت عليه، قائلة: (بالرغم من ألم الإصابة ما غابت الابتسامة، ما شاء الله وقدرنا نفرح العرسان، ونكون معهم بأجمل يوم بحياتهم، ألف مبروك وعقبال عند الجميع).

يذكر أن الفنانة أطلقت للتو أحدث أغنياتها و التي تحمل عنوان (جايين نباركلك) من كلمات نداء شرارة، و لحن فلكلور، و توزيع رافي، و إنتاج جان ماري رياش.

 

كلمات دالة:نداء شرارة

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