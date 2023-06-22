بعد مقارنتها بوائل كفوري.. نداء شرارة تكشف سبب أسعار تذاكرها المتدنية

قارنت بعض التقارير بين أسعار تذاكر الحفل الغنائي للفنانة الأردنية نداء شرارة وبين القيمة الباهظة لتذاكر حفل النجم اللبناني وائل كفوري، متسائلين عمن يقف وراء تحديد تلك الأسعار ومستهجنين من تقليل قيمة الفنان الأردني بشكل عام.

مقارنات بين حفل نداء شرارة ووائل كفوري

في التفاصيل، شارك أحد مستخدمي الانترنت منشور يكشف فيه أن سعر تذاكر حفل نداء شرارة يبلغ قيمته 10 دينار، فيما تبلغ قيمة تذاكر حفل كفوري 450 دينار، أي ما يقارب الـ30 ضعف، وانتهى بسؤال جاء فيه: "من المسؤول؟".

بدورها خرجت شرارة عن صمتها للرد، موضحةً بعض النقاط لإزالة سوء الفهم واللبس، وكتبت في منشور لها عبر خاصية "الستوري": ""انا المسؤول وانا اللي بطلب تكون اسعار التيكتات .. بحفلاتي معقوله عشان كل الناس تقدر تحضر ولو علي بخلي كل الناس تحضر ببلاش انا بنت الاردنيين وهمه دعموني كل انسان عندو هدف وانا هدفي ليس المال هدفي افرحهم".

وأضافت أن حفلاتها بالأردن باستثناء المهرجانات هي من تنظيمها؛ لأنها غير قادرة على الغناء في أي مكان آخر سوى على المسارح، ولفتت إلى أنها تفرض سعر التذكرة حتى يتمكن الجميع من حضور الحفل، قائلة: "بفرض سعر التيكت عشان الناس كلها تقدر تيجي وبربح تيكتات لاللي مش قادرين يدفعوا وجمهوري بيعرف هالشي عني".

نداء شرارة: الفنان الأردني غير مظلوم

ورفضت شرارة إطلاق لقب المظلوم على الفنان الأردني، لأن أسعار حفلاته خارج الأردن مرتفعة، وقالت: "أحنا برضو بس يكون عنا حفلات بأي بلد برا اسعار التيكتات بتكون مرتفعه وهاد مش بإيدنا لأنو بطبيعة الحال اي فنان رح يجي من برا تكلفته عاليه جدا على قائمين الحفل لذلك يتم رفع سعر التيكت اهلا بكل الفنانين اللي بتنورنا والله يديم علينا نعمة الامن والامان وتضل الاردن بخير وحب وفرح".



