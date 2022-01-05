ندى الكامل تتخطى الحدود برقصة العامود وملابس شبه عارية بعد طلاقها!

من الواضح أن ندى الكامل أعلنت حريتها بإعلان طلاقها من الفنان المصري أحمد الفيشاوي، وبدأت باتباع طريق الجرأة والإثارة بفيديوهاتها التي تتجاوز الخطوط الحمراء.

شارك ندى الكامل متابعيها عبر حسابها على "إنستغرام" سلسلة مقاطع فيديو وصور جريئة أثناء ممارستها الرقص على العامود تتضمن إيحاءات جنسية، ففي إحدى الفيديوهات ترتدي ملابس رياضية سوداء مؤلفة من قطعتين أثناء تمايلها على العامود الحديدي المثبت على السقف، ثم تنخفض على الأرض لتؤدي حركة التويرك على أنغام أغنية Clout للمغني الأمريكية كاردي بي.

وعلَّقت على الفيديو: "عرِّي روحك.. رياضة Pole-fittimg رياضة رائعة.. بدأت هذا التمرين قبل سنتين، مما عزز ثقتي وجعلني أقوى وهذا التمرين يقودنا إلى القوة النسائية الداخلية".





ندى الكامل تعلن طلاقها من أحمد الفيشاوي



ولقد صدمت ندى الكامل المتابعين بإعلان طلاقها من الفيشاوي بعد أربع سنوات من زواجهما، رغم الرومانسية المشتعلة التي أظهراها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين الحين والآخر ولقطاتهما الحميمية على السجادة الحمراء.

وشاركت الكامل متابعيها عبر حسابها على "إنستغرام" منشور كتبت فيه: "من امرأه قلبها هلك وانطفئ ..اود ان اعلن عن انفصالي انا وزوجي احمد الفيشاوي يوم الواحد والعشرون الشهر الجاري...وربنا يوفقنا ويكتب لكل واحد فينا السعاده وراحه البال".

وأضافت: "لقد كنت خير صديق وطاب لي العيش معك حتي في احلك أوقاتنا..سأفتقدك كصديق كثيرا ..والرجاء عدم الخوض في هذا الموضوع احتراما لمشاعر أطفالي واسرتينا لقد عشت معك اربع سنوات واعتقد اني كنت نعم الزوجه ونعم السند وقد اديت واعطيت كل ما املك من حب وتضحيه لكي ترتاح..ولكني اعتقد انك الان سعيد من غيري ولست تعيس ...واتمني ل نفسي ان اكون أيضا سعيده ...ولكن...واحقاقا للحق ...لقد اعطاني ووهبني كافه حقوقي الشرعيه بلا نزاع او تردد او لحظه تفكير بل واكثر ...سوف احبك دائما يا صديقي واتمني ان تكمل ما بدأناه سويا..وان تنتبه لنفسك كثيرا..لقد كنت امانه ارسلها الله لي..ولم اقصر يوما او تركتك تعاني.. لقد حافظت عليها".

ولمَّحت إلى أسباب انفصالها: "اللهم فرحه لا حزن بعدها...اللهم ابدل خوفي طمأنينه ...وكرامه وحريه لا قيد يمنعها .. وعزه نفس لا انسان ولا موقف يزعزعها ..واعلم ان عزه النفس و الكذب نقطه فاصله في حياتي ينتهي عندها اي صديق او حبيب..انها خطوطي الحمراء يا صديقي".