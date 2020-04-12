الموت يفجع عصام كاريكا.. فيروس كورونا هو السبب!

ما يزال فيروس كورونا يحصد المزيد من الأرواح في العالم العربي والغربي، ومن بين ضحايا الفيروس عم الفنان المصري "عصام كاريكا"، إذ أعلن الفنان المصري عن وفاة عمه الذي يقيم في إيطاليا بعد إصابته بفيروس كورونا بمنشور عبر فيس بوك جاء فيه: "في هذه الجمعه المباركه وفي هذا الشهر الكريم توفي عمى أحمد مكى بإيطاليا بسبب هذا الڤيرس اللعين وبسبب أمراض الشيخوخة وندعو الله ان يحتسبه عند الكريم الرحمن الرحيم شهيدا باْذن الله"

يذكر أن آخر ظهور فني للفنان عصام كاريكا كان ضمن مهرجان الرياض الترفيهي في السعودية، وقدم مجموعة من أغانيه..أما آخر أعماله الفنية فكان فيديو كليب "بنت جدعة" الذي جمعه مع الفنانة "نجوى سلطان" وحقق أكثر من 1.7 مليون مشاهدة عبر يوتيوب.

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