نزار أبو حجر يصرح: "ابنتي وزوجتي تخجلان مني".. والمعجبون غاضبون

صدم الفنان السوري نزار أبو حجر محبيه ومتابعيه بتصريحاته الأخيرة في إحدى اللقاءات الإذاعية؛ إذ تطرَّق للحديث عما يعنيه له المجال الفني، وما رأي أبنائه وزوجته حول أدواره التمثيلية.

حلَّ نزار أبو حجر ضيفًا في البرنامج الإذاعي "شام اف ام" مع الإعلامي عطية عوض للحديث عن محطات في حياته الفنية والشخصية، وأشار أن دخوله عالم الدراما أنزله "أسفل السافلين"، إذ كان لديه خطط ومشاريع أهم تحديدًا مشروع فلسفي؛ لأنه يحمل دكتوراه في الفلسفة.

وكشف نزار أبو حجر أن زوجته، التي تعمل طبيبة، تخجل من كونه ممثل وترفض القول أن زوجها يمتهن التمثيل، كما أن أولاده، الذي يعملون في المجال الطبي والهندسي، يغلقون شاشة التلفاز حينما يروه في أحد الأعمال الدرامية خجلًا منه وتحديدًا ابنته الطبيبة.

وحينما أشار عليه الإعلامي في دهشة أن على ابنته أن تفتخر بوالدها كممثل عملاق، أجاب أبو حجر: "لا تفتخر برافوا عليها، أنا معها بالمطلق، أنا اولادي أطباء ومهندسين الخمسة، بعدين كل البعد عن هذا الوسط، لأنه الوسط ظاهره رسالة فنية بس الباطن تبعه وسلوكه عكس الكلام هاد كلياته، والدليل وين استمراريته".

وعلى صعيد الدراما السورية، أوضح الفنان أن الحالة الإبداعية غابت عن الدراما لسنوات طويلة بعدما كانت بارزةً في سنوات محددة، إذ يرى أن المخرج الحقيقي هو من يفصل العمل الفني عن الخلافات الشخصية، وذكر أسماء أصحاب المشاريع الدرامية الحقيقية من بينهم المخرجين: هيثم حقي، الليث حجو، وبسام الملا، والمخرج الراحل حاتم علي".

وتميز أبو حجر بدور لافت في مسلسل (باب الحارة)، حيث لعب دور الجاسوس الذي ينقل أخبار حارة الضبع إلى الحارة المنافسة ويسبب المشكلات لأهالي الحارة

رواد مواقع التواصل الاجتماعي ورأيهم بتصريحات نزار أبو حجر

وانقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين منتقد لخجل عائلة الفنان منه، وبين داعم ومؤيد لتصرفهم، فعلَّق أحدهم: "بيقصد بكلامه انو الفنان ببلادنا ماله هالتقدير مالياً او له وضع خاص ، مو تنمر على المهنة نفسها ، هيك حسيت بيقصد".

وعلَّق آخر منتقدًا عائلة النجم: "اطباء ومهندسين وبيخجلو يقولو بين ممثل؟! لا عيلة مثقفة كتير صراحة".

وكتب آخر: "طيب هو درسهم وكبرهم لازم يرفعو راسهم فيه لو شو ما كانت مهنتو، هو اب وهذا الاهم كل الحب والاحترام ❤️".

وعلَّق إحداهن مدافعة: "هنن موقصدهن اهانة والدهن بس كرهن بالتمثيل وهو بيسحق اكتر من هيك بس صفيان عنا الممثل لاقدر ولا قيمه ونعمة التربايه والله واتعيش واتربي استاذ نزار".