نسرين جواد زادة تخطف الأنظار بإطلالة لانجوري مثيرة

تصدّر اسم النجمة التركية "نسرين جواد زادة" مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد أت شاركت مجموعة من الصور الشخصية عبر صفحتها الخاصة من جلسة تصوير كانت قد خضعت لها.

نسرين جواد زادة بإطلالة مثيرة خلال جلسة التصوير

خضعت النجمة التركية "نسرين جواد زادة" الى جلسة تصوير قامت بمشاركة صورها مع متابعينها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام".

وظهرت نسرين في الصور بإطلالة مثيرة باللون الأسود، وظهرت الفنانة التركية مرتديى لانجوري باللون الأسود مشبك من الأمام مما أظهر تفاصيل جسدها من الاعلى بشكل فاضح وجريء جدًا.

وأكملت الفنانة التركية إطلالتها المثيرة بارتداء جوارب سوداء طويلة وجاكيت رسمي باللون الأسود واتخذت وضعيات مثيرة وجريئة لجلسة التصوير هذه، ولم يتم الكشف عن الهدف من هذه الجلسة وفيما إذا كانت ترويجًا لأي عمل جديد.

وأشاد الجمهور بإطلالة نسرين واالتي اتسمت بانها مثيرة وانيقة، كما وصفها العديد من المتابعين بأنها جميلة وملفتة، ولم يخلو الأمر من الانتقادات حيث هاجمهما عدد كبير لجرأة الإطلالة.

علاقة نسرين جواد زادة وجوكهان ألكان

يشار بأن نسرين جواد زادة كانت تستعدّ للزواج من النجم التركي "جوكهان ألكان"، إلا انه وبشكل مفاجىء وصادم أعلنت نسرين انفصالها عنه دون الكشف عن أي أسباب حول انفصالهما.

وكشفت مصادر مطلعة بانه ربما يكون هناك اعجاب بينها وبين النجم أوراز كايجيلار أوغلو هو سبب انفصالها خلال تحضيراتها لحفل زفافها.