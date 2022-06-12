نسرين جواد زادة تنفصل عن خطيبها قبل حفل زفافها.. وهذا الدليل

هيا حازم

أثارت النجمة التركية الشهيرة "نسرين جواد زادة" جدلاً كبيراً بين الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد شائعات انفصالها عن خطيبها قبل فترة قصيرة جدًا من حفل زفافها.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد ضجّت بخبر قيام خطيبها النجم التركي الشهير "جوكهان الكان" بإلغاء متابعة النجمة التركية "نسرين جواد زادة" عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" مما يؤكّد انفصالهما بشكل كامل ورسمي وانتهاء علاقتهما

ولم يكشف الثنائي عن تفاصيل تتعلق بحياتهما الخاصة او اعلان انفصالهما رسمياً بعد او الاسباب الرئيسية التي أدّت الى انفصالهما، خاصة وانهما كانا على مشارف حفل زفافهما.

شائعات حول خلافات بين نسرين جواد زادة وخطيبها

وخلال وقت سابق كانت الشائعات قد أثيرت حول انفصال الثنائي وذلك بعد وجود مشكلات كبيرة بينهما أدّت إلى خلع نسرين لخاتم زفافها من يدها بشكل نهائي، ولكن لم يتم الحديث عن أي تفاصيل بعد ذلك حتى الغاء جوكهان لمتابعته لنسرين عبر "انستغرام" في الوقت الحالي مما يؤكد انفصالهما ويؤكد الشائعات التي اثيرت قبل مدة

وكانت الفنانة التركية قد صرّحت في وقت سابق بأنها تردّ على كارهينها من خلال نجاح أعمالها الفنية وهو افضل طريقة للرد على حد تعبيرها، فقالت: "أجمل ردّ سيكون عملي الجديد والنجاح الذي أصل اليه"، وشاركت نسرين جواد زادة في المسلسل التركي الشهير "ثلاثة قروش" حيث حصد نجاح كبير منذ بداية عرضه ويعتبر واحد من أبرز وأفضل الاعمال التركية في الفترة الأخيرة

نسرين جواد زادة وجوكهان الكان يخططان للزواج قبل الانفصال

كان النجمان نسرين جواد زادة وجوكهان الكان يخططان لحفل زفافهما وذلك بعد علاقة الحب المميزة التي جمعتهما، حيث عرض جوكهان عليها الزواج خلال عطلتهما مع عائلتهما ووافقت نسرين على طلب الزواج

الا انهما لم يحددا موعد الزفاف، لتبدأ شائعات الانفصال تحوم حولهما، بالرغم من تصريحاتهما في احدى المقابلات بأن علاقتهما على ما يرام ولكن نسرين حذفت جميع الصور التي تجمعها فيه، والآن جوكهان ألغى متابعتها، فيما يترقب الجمهور بشكل كبير تصريح رسمي من أي طرف منهما او من كليهما حول وضع علاقتهما حاليًا