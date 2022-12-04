نسرين طافش تبدع بغناء اللهجة الخليجية في جلسة أمام البحر

تمتلك الفنانة السورية نسرين طافش موهبة الغناء إلى جانب موهبتها في التمثيل، فهي قادرة على الغناء بجميع الألوان الطربية واللهجات المختلفة، لاسيما أنها طرحت أغنية باللهجة المغربية سابقًا.

نسرين طافش تغني باللهجة الخليجية

ومؤخرًا، استطاعت نسرين طافش إيجاد غناء اللهجة الخليجية في جلسة طربية صباحية أمام البحر، رافقها أحد الأشخاص بالعزف على آلة العود.

شاركت طافش متابعيها عبر حسابها في خاصية "إنستغرام ستوري" مقطع فيديو أثناء جلوسها على الفراش العربي أمام شاطئ البحر مُرتديةً بدلتها الرياضية المشمشية، بينما تستلقي إلى جانبها قطة نائمة، وباشرت في أداء أغنية "يا ناس أحبه"، لسفير الأغنية القطرية علي عبد الستار.

واختتمت الفنانة الفيديو بطقطقة أصابعها والقول "عاشو عاشو" وسط إشادة من حولها.

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع صوت نسرين طافش

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع قدرات طافش الصوتية باللهجة الخليجية، فعلَّقت إحداهن: "ملكة على عرش الأنوثة والجمال"، واضافت أخرى: "أيه الجمال ده ياعيني"، وعلَّقت إحداهن: "صباح الجمال شكلاً وصوتاً ومضموناً".