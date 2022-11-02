نسرين طافش تبهر متابعيها بإطلالة شتوية دافئة

نشرت الفنانة نسرين طافش، صورة جديدة لها على صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات (إنستغرام)، من أحدث ظهور لها.

وتألقت نسرين طافش في الصورة بإطلالة شتوية باللون الأسود، وهي من إحدى محطات القطارأثناء رحلتها الأخيرة، وقد نالت الصورة إعجاب متابعيها.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة كان مسلسل (جوقة عزيزة) الذي عرض خلال موسم رمضان الماضي، و قدمته االفنانة أمام كل من سلّوم حداد ، أيمن رضا ،هبة نور، وسام حنا ، نورا رحال ، وفاء موصلي ، يزن خليل وروبين عيسى ، من تأليف وسيناريو وحوار خلدون قتلان، وإخراج تامر إسحق.