نسرين طافش تتعرض لموجة من السخرية بسبب مشهد المستشفى في (المداح)

يبدو أن الجدل الذي سببته ياسمين صبري في أحد مشاهد مسلسل (فرصة تانية) العام الماضي يتكرر مجددا وهذه المرة مع الفنانة نسرين طافش!

فخلال أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل (المداح) تتعرض نسرين طافش لانهيار عصبي بعد وفاة والدها واتهام حبيبها (صابر) بأنه وراء مقتله وتنقل على إثره للمستشفى ولكن، نجد أن وجه نسرين طافش لا تبدو عليه علامات الإنهيار فهي تضع ماكياجا كاملا ولم تبذل مجهودا حتى في إزالة الرموش مما يذكرنا بمشهد دخول ياسمين صبري المستشفى بعد وقوع حادث سيارة لها خلال أحداث مسلسل (فرصة تانية) العام الماضي حيث بدت بكامل أناقتها ولم يتأثر الماكياج الذي كانت تضعه بالحادث مطلقا، حسب موقع في الفن.

سلسل (المداح) من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإنتاج: سكيرمو إسلام المرسي، نجلاء رشدي، أحمد السمان)، وإخراج أحمد سمير فرج.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من حمادة هلال، أحمد بدير، نسرين طافش، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجي، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمة ماهر.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي، حيث يناقش العديد من القضايا الاجتماعية التي يفضل الجمهور مشاهدتها في السباق الرمضاني.