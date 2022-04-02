نسرين طافش تستقبل رمضان من الجامع الأموي في دمشق

بإطلالة روحانية من داخل المسجد الأموي في العاصمة السورية دمشق، ظهرت الفنانة نسرين طافش ، مرتدية عباءة زرقاء وحجاب أزرق، تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك، حيث هنأت جمهورها ومتابعيها بهذه المناسبة العظيمة، متمنية أن تعود على الجميع بالتسامح والمحبة والسلام.

كما ظهرت نسرين، وهى تتجول داخل أروقة المسجد التاريخى وأيضا وسط طيور المسجد، ناشرة هذه الصور عبر حساباتها المختلفة على منصات التواصل الاجتماعي، صحبتها بتعليق: (رمضان كريم، أعاده الله علينا جميعًا بالتسامح والمحبة والسلام).

وتطل الفنانة نسرين طافش على جمهورها في رضان الحالي بمسلسلها الجديد (جوقة عزيزة)، تأليف خلودون قتلان وإخراج تامر اسحق ويتناول قصة شعبية دراميًا مشوقة لا تخلو من المواقف الطريفة، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب نسرين طافش كلاً من سلوم حداد، أيمن رضا، هبة نور، وسام حنا، عدنان أبو الشامات، على كريم، غنوة محمود، سليم صبري، ايمان عبد العزيز، نورا رحال وعدد آخر من الفنانين.