(نسر الصعيد) يتصدر على (يوتيوب)

تمكن الفنان محمد رمضان من التواجد على رأس قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة هذا الأسبوع على موقع (youtube)، وذلك من خلال تحقيقه ما يزيد على 8 ملايين ونصف المليون مشاهدة، ويليه في القائمة الحلقة السادسة من مسلسل (كلبش 2)، حيث حقق ما يزيد على 4 ملايين مشاهدة، حسب موقع صدى البلد.

مسلسل (نسر الصعيد) يشارك في بطولته بجانب محمد رمضان، كل من سيد رجب ووفاء عامر ودرة وعائشة بن أحمد وعايدة رياض ودينا ومحمد حاتم ومحمد عز وباسل الزارو، ومن تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج ياسر سامي.