سعيدة شرف تكشف هوية صاحب حساب حمزة مون بيبي.. وهكذا تورطت دنيا بطمة وشقيقتها!

ما تزال أخبار الفنانة المغربية دنيا بطمة الحدث الأبرز خلال الساعات القليلة الماضية بسبب تصريحات متضاربة حول برائتها.

وأكدت دنيا والتي أطلت من خلال مؤتمر صُحفي أنها بريئة من تورطها في حساب المشاهير حمزة مون بيبي، ويبدو أن هذا الأمر أغضب زميلتها الفنانة سعيدة شرف والتي بدورها ضربت بالحائط كل ما صرحت به بطمة.

وكشفت سعيدة في البداية أن صاحب حساب حمزة مون بيبي هو الإعلامي المقيم بأمريكا سيمو بنبشير وثبتت كلامها بأقوال المتهمات في النيابة العامة والمحكمة وهن "دنيا بطمة وشقيقتها إبتسام بطمة".

وأضافت سعيدة أن صاحب الحساب سمح لـ إبتسام بالولوج للحساب بعد أن تواصلت دنيا بطمة معه بغاية الوصول إلى زوج سعيدة شرف وابتزازه.

جميع الادعاءات التي أطلقتها الفنانة سعيدة كانت مُثبته بنسخ مُصورة من أقوال المتهمات واعترافاتهن، كما أنها تساءلت عن عدم أخذ القرار بسجن بطمة إلى حد الآن على عكس شقيقتها إبتسام والتي ما تزال مسجونة ليومنا الحالي.

وخمن البعض أن دنيا كانت قد دفعت مبلغ كبير كنوع من الكفالة المالية للحرص على أن تبقى خارج السجن لحين انتهاء التحقيق الرسمي بالقضية وإصدار القرار النهائي من المحكمة.

يذكر أن دنيا قد أطلت بحوار مع الصحافة من خلال مؤتمر صحفي بوجود زوجها المنتج البحريني محمد الترك والمحامي القانوني الخاص بها والذي يدير أمور قضيتها الأخيرة، واعتبر البعض أن محاولة بطمة ما كانت إلا بغاية تحسين صُورتها أمام الجمهور عن طريق تكذيب أخبار الإعتقال والتورط على الرغم من صدور قرار فعلي بتورطها وبانتظار القرار النهائي للمحكمة الذي سيضعها في ورطة كبيرة في حال كان ضدها.

من جهة أخرى، بطمة والتي تعتبر من أكثر الشخصيات المكروهة في العالم العربي كانت قد تعرضت لهجوم لاذع بعد أن تم تداول صُورة لطفل أجنبي تبين أن دنيا بطمة قامت بمشاركتها عبر حسابها في انستقرام على أساس أنها طفلتها الأخيرة "ليلي روز" التي رُزقت بها منذ أشهر قليلة.

والتزمت وقتها دنيا الصمت عن التعليق المباشر على الموضوع واكتفت بالرد عن طريق مشاركة فيديو لابنتها الصغيرة عبر حسابها في انستقرام من دون إظهار تفاصيل الوجه كأنما تحاول أن تثبت أن ابنتها لها نفس ملامح الطفل الأجنبي.

أما والدة الطفل الأجنبي فقد تأكدت من أن بطمة تسرق صُور طفلها وشاركت فيديو تؤكد فيه أن الفنانة قامت بحظرها عبر إنستقرام لمنعها من مشاهدة ما تفعله ومشاركتها للصُور.

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