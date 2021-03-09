دنيا بطمة تشارك وثيقة برائتها.. وسعيدة شرف تكذبها وتؤكد تورطها!

يبدو أن الأجواء في الوسط الفني المغربي مشتعلة ضمن سلسلة من الأخذ والرد على موضوع اتهام دنيا بطمة بابتزاز المشاهير.

وبدأ الأمر بعد أن عقدت الفنانة المغربية دنيا بطمة قبل أسبوع مؤتمرا صحفيا، بحضور زوجها ومدير أعمالها محمد الترك ومحاميها عبد اللطيف بوعشرين، قال فيها هذا الأخير إن المحكمة لم تجد أي دليل يثبت علاقة دنيا بطمة وشقيقتها بحساب "حمزة مون بيبي".

وأغضب تصريح بطمة الفنانة المغربية سعيدة شرف التي أطلت بمؤتمر صحفي واعتبرت ما فعلته بطمة تحدي للقانون والقضاء المغربي وتزييف للحقائق بشكل واضح، ووصفت ما فعلته بطمة ما هو إلا حركة لرد اعتبارها بعد الجدل الكبير الذي نجم عن الفضيحة.

وأضافت سعيدة أنها تملك كافة الدلائل التي تثبت تورط بطمة وأن قضيتها ما زالت في المحكمة بثلاث جُنح بدلاً من ستة جُنح في محكمتي البداية والاستئناف والتي هي "المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، المشاركة عمدا في عرقلة سير النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، وبث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم"، أما عن التهم التي تم تبرئتها منها هي "بث وقائع كاذبة عن طريق النظام قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص بقصد التشهير بهم، المشاركة في بث وقائع كاذبة عن طريق النظام قصد المساس بالأشخاص بقصد التشهير بهم، والتهديد".

كما أضافت أن المحكمتين أصدرتا قرار يؤكد تورط دنيا في حساب حمزة مون بيبي كما تساءلت عن سبب التأخر لحد الآن بأخذ إجراء قانوني بحق دنيا والذي هو السجن لمدة سنة كما تم تداوله منذ مدة بشكل رسمي.

واعتبر البعض أن سعيدة تكن بداخلها مشاكل شخصية ضد بطمة لتعلق بـ "ليس لدي مشكل مع الفنانة دنيا بطمة، بالعكس هي ابنة بلادي ولا مصلحة لي في متابعتها، ولكن أنا ضد تزييف الحقائق وضد الحكرة ومسؤوليتها مع عصابة حساب حمزة مون بيبي ثابتة وأثبتتها تحقيقات الأمن"

وردت بطمة بدورها على أحد تعليقات المتابعين الذي نبهها بخصوص تصريحات زميلتها سعيدة، أنه لا مجال للتلاعب بالقانون خاصةً أن الذي حضر المؤتمر معها رجل ذو خبرة كبيرة في المجال القانوني.

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