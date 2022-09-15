بيرين سات وكيفانش تاتليتوغ في صور جديدة من كواليس فيلمهما

نشرت النجمة التركية الشهيرة "بيرين سات" مجموعة من الصور التي تجمعها مع النجم التركي "كيفانش تاتليتوغ" من كواليس فيلمهما الجديد عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام".

صور بيرين سات وكيفانش تاتليتوغ

وشاركت النجمة التركية الشهيرة "بيرين سات" الصور الاولى من كواليس فيلمها الجديد والذي تقوم فيه بدور البطولة مع النجم التركي "كيفانش تاتليتوغ".

وظهر الثنائي التركي الشهير في الصور وهما في شوارع مدينة نيويورك بينما كانا في مشهد سعيد حيث ظهرت بيرين وهي تبتسم بينما كان كيفانش يحدّثها.

ويبدو بان بيرين لم تتخلى عن أناقتها في الفيلم حيث ظهرت وهي ترتدي فستان باللون الأزرق والأبيض من الساتان، اما كيفانش فقد كان يرتدي ملابس بيضاء بالاضافة الى قميص رمادي.

تفاصيل الفيلم الجديد الذي يجمع بيرين سات وكيفانش

يصوّر الفيلم الجديد في مدينة نيويورك الامريكية بينما سيكون هناك تصوير جزء منه في مدينة اسطنبول التركية وهو من كتابة نوران ايفرين واخراج جونينك أويانك.

وسيعرض الفيلم على منصة "نيتفليكس" العالمية وهو من بطولة النجمان الشهيران بيرين سات وكيفانش تاتليتوغ.

ولم يكشف بعد ماهي قصة الفيلم الذي يقومان بتصويره وماهي الشخصيات التي سيلعبانها ولكن على ما يبدو بان كيفانش وبيرين سيكونان ثنائي رومانسي في الفيلم.

بيرين سات وكيفانش تاتليتوغ في العشق الممنوع

ويشار بأن هذا العمل هو الثاني الذي يجمع الثنائي بيرين سات وكيفانش تاتليتوغ وذلك بعد اجتماعهما لأول مرة قبل 14 عاماً في مسلسل "العشق الممنوع" والذي لاقى نجاح كبير وأصداء بقيت حتى الوقت الحالي.