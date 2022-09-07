بيرين سات تواجه اتهامات بالسرقة.. إليك التفاصيل!

تواجه النجمة التركية الشهيرة "بيرين سات" مشاكل قضائية وتهم بالسرقة وذلك بعد عرض مسلسلها الشهير "عطايا" والذي أثار جدل كبير منذ عرضه.

بيرين سات وتهم بسرقة فكرة المسلسل

يبدو واضحاً بأن النجمة التركية الشهيرة "بيرين سات" في صدد تهم جديدة وورطة كبيرة بعد أن قامت الكاتبة التركية "إيجه أوزباش" باتهام صناع مسلسل عطايا بسرقة قصة روايتها "ملائكة السحر" رسمياً.

وبحسب تفاصيل صادرة عن موقع اخباري تركي فإن كاتبة الرواية وجدت الكثير من التشابه الكبير بين روايتها وأحداث المسلسل الذي طُرح على منصة "نيتفليكس".

وقال المحامي: "فور مشاهدتنا للمسلسل بدأنا على الفور بالبحث عن الشركة التي قامت بانتاج المسلسل لحل هذه المشكلة بطريقة لطيفة، إلا أن طلباتنا قوبلت بالرفض وتمت معاملتنا باحتقار".

وبعد شهور طويلة من المفاوضات تم التصريح بأنه لايمكن الوصول لأي اتفاق فيما بينهم لذلك قامت الكاتبة والمحامي برفع دعوى قضائية رسمية ضدهم في المحكمة مختصة بحماية الحقوق الفكرية.

ردة فعل صنّاع مسلسل عطايا حول القضية

رفض فريق العمل إعطاء اي ردة فعل حول القضية بالرغم من أن الاتهامات ثبتت عليهم حيث قامت المحكمة بعمل فحص تطابق وتبيّن بأن العمل يطابق 70% من الرواية مما يعني أنه قد تم السرقة منها.

ردة فعل بيرين سات

يشار بان النجمة التركية "بيرين سات" لم تكشف عن اي ردة فعل حول الأمر حيث أنها مشغولة في الوقت الحالي في تصوير فيلم سينمائي تركي برفقة النجم التركي "كيفانش تاتليتوغ"، وتجاهلت الموضوع بشكل نهائي.