نضال الأحمدية تفتح النار على الدكتورة خلود بعد حديثها عن حفل نجوى كرم..(تفاصيل)

اشتعلت حرب التصريحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وبدأت بها الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية التي هاجمت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود عقب لقائها الأخير مع الإعلامي صالح الراشد في برنامج "الطائرة" وحديثها عن الحفل الذي أحيته لها نجوى كرم في ليلة رأس السنة.

وقامت نضال الأحمدية بمشاركة فيديو عبر حسابها على موقع تويتر، وعلقت من خلاله على ما قالته الدكتورة خلود حول تفاصيل الأجر الذي تقاضته نجوى كرم في ذلك الحفل، وهو ما يقارب النصف مليون ريال سعودي، وأكدت الأحمدية أن نجوى أجرها أعلى من ذلك بكثير، بالإضافة إلى أن سبب موافقتها على الذهاب للحفل هو حاجتها لتأمين احتياجات عائلتها ومن هم تحت رعايتها، وختمت كلامها ردًا على ما قالته الدكتورة خلود بأن "هذه وظيفتها لنجوى كرم" وقالت: " طبعا هيدي وظيفتها تغني لمين ما كان من الناس...حتى النوَر!".

وتركت الأحمدية تعليقًا على الفيديو قالت فيه: "حين تحكي الفاشينستا وتهين الفنان اللبناني وتقول ان جدتها لبنانية وتعلن لطبيب على انه الأهم لانها قبضت وليس لانه اهم!".

حين تحكي الفاشينستا وتهين الفنان اللبناني وتقول ان جدتها لبنانية وتعلن لطبيب على انه الأهم لانها قبضت وليس لانه اهم! #نضال_الاحمدية #nidalalahmadieh pic.twitter.com/uTAEJsMzVa — نضال الأحمدية (@NidalAlAhmadieh) ١٥ أبريل ٢٠١٩

الجدير ذكره أن نجوى كرم لم تخرج حتى الآن بأي تعليق حول هذا الموضوع، واكتفت خلال الفترة الماضية بالاحتفال مع معجبيها بمناسبة نجاح أغنيتها التي طرحتها مؤخرًا بعنوان "ملعون أبو العشق".