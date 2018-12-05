نضال الأحمدية تُحذر هيفا ماجيك وتصفها بـ "قليلة الأدب"!

هاجمت الإعلامية اللبناينة المثيرة للجدل المتحولة الجنسية هيفا ماجيك حلال حلولها ضيفة على برنامج تحت السيطرة والذي تقدمه الفنانة اليمنية أروى.

وقالت خلال الحلقة إنها تدعم كل المثليين الجنسيين باستثناء هؤلاء الذين يحاولون لفت الأنظار والظهور بالسوشال ميديا من أجل الشهرة، ومن ضمنهم هيفا ماجيك ووصفتها بـ "قليلة الأدب"، كما وهددتها في حال حاولت الرد عليها مؤكدة انها تملك حصانة وقد تقاضياها.

كما وتحدثت عن زينب ابنة هيفاء وهبي بعد عرض فيديو لها بالحلقة، إذ قالت إن زينب تملك صوت أجمل من صوت والدتها كما وأضافت بأن زينب تنتقم من والدتها.

وعن موضوع الخادمات وخصوصًا بعد تصريح المهرة البحرينية الذي أثار الجدل مؤخرًا الخادمات ووفهن بالغبيات قالت الأحمدية أن الخادمات مجرد عبيد وأنهن نجسات ولا تحب رائحتهن، وعن الأشخاص الذي يصرون على وصفهن بالعاملات قالت أنهم أشخاص يحاولون التمثيل والظهور بمظهر غير حقيقتهم.

يشار إلى برنامج تحت السيطرة تقدمه الفنانة اليمنية أروى على قناة الجديد كل يوم ثلاثاء.

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